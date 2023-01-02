تقارير محلية: وقف البحث عن المزيد من الضحايا بعد التأكد من مقتل 27 شخصا في حريق فندق في كمبوديا

أفادت تقارير إعلامية بوقف خدمات الإنقاذ لعمليات البحث عن المزيد من الضحايا، بعد أربعة أيام من الحريق المدمر الذي اندلع في فندق فخم يضم كازينو في شمال غرب كمبوديا، بالقرب من الحدود التايلاندية.

وذكرت صحيفة "خمير تايمز" اليوم الاثنين، نقلا عن متحدث باسم وكالة الحماية من الكوارث، أن 27 شخصا لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع في فندق وكازينو "جراند دايموند سيتي" المكون من 17 طابقا في بويبت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث إن من بين القتلى 17 نزيلا من تايلاند، بالإضافة إلى مواطنين ماليزيين ونيباليين وصينيين.

ولقي العديد من الضحايا حتفهم جراء استنشاق الدخان أو الإصابات التي لحقت بهم عندما قفزوا من المبنى المحترق.

وقال المتحدث "لم نتمكن من التعرف على سبع جثث". وأصيب أكثر من 100 شخص في الحريق.

ونقل تقرير الصحيفة عن حاكم مقاطعة بانتايي ميتشي، أم ريتري، القول إنه يجري الآن التحقيق لتحديد "من يجب أن يتحمل المسؤولية".

وقال متحدث باسم السلطات إن أحد الأسباب المحتملة وراء نشوب الحريق هو ماس كهربائي، حيث كان الفندق مزينا بالكثير من الأضواء بسبب أعياد الميلاد "الكريسماس"، والعام الجديد.

وقال ريتري إن رجال الإطفاء استغرقوا 39 ساعة لإخماد النيران.

وتم نشر أكثر من 1200 من قوات الطوارئ من كمبوديا وتايلاند بالإضافة إلى عدة مروحيات في مكان الحادث.