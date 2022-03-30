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يرى تاكيس جونياس، مدرب بيراميدز، أن فريقه لا يستحق الهزيمة بثلاثة أهداف أمام الأهلي مساء اليوم الاثنين، في بطولة الدوري الممتاز.

وقال تاكيس جونياس في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "لانستحق الخسارة بنتيجة ٣-صف، لكن كرة القدم لا يوجد بها عدل".

وأضاف: "هدف الأهلي الأول جاء من ٣٥ متر فقط، وهدف آخر من ركلة ركنية، أما الهدف الثالث هو هدف ذاتي".

وأكمل تاكيس: "نحن كنا مسيطرين طوال المباراة، الدوري مازال طويلا، لعبنا فقط 11 مباراة وخسرنا 13 نقطة وعلينا أن ننتظر لنهاية الدوري".

وأوضح مدرب بيراميدز: "كرة القدم صعبة والحل الوحيد للفوز في المباريات هي تسجيل الأهداف من الفرص التي نصنعها".

وعن سبب تاخر ابراهيم عادل .. قال: "هو قرار الإدري وخاص بتفاصيل الفريق، وكنا الأكثر سيطرة في المباراة".