يرى تاكيس جونياس، مدرب بيراميدز، أن فريقه لا يستحق الهزيمة بثلاثة أهداف أمام الأهلي مساء اليوم الاثنين، في بطولة الدوري الممتاز.
وقال تاكيس جونياس في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "لانستحق الخسارة بنتيجة ٣-صف، لكن كرة القدم لا يوجد بها عدل".
وأضاف: "هدف الأهلي الأول جاء من ٣٥ متر فقط، وهدف آخر من ركلة ركنية، أما الهدف الثالث هو هدف ذاتي".
وأكمل تاكيس: "نحن كنا مسيطرين طوال المباراة، الدوري مازال طويلا، لعبنا فقط 11 مباراة وخسرنا 13 نقطة وعلينا أن ننتظر لنهاية الدوري".
وأوضح مدرب بيراميدز: "كرة القدم صعبة والحل الوحيد للفوز في المباريات هي تسجيل الأهداف من الفرص التي نصنعها".
وعن سبب تاخر ابراهيم عادل .. قال: "هو قرار الإدري وخاص بتفاصيل الفريق، وكنا الأكثر سيطرة في المباراة".