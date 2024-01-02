 التعليم الفلسطينية: استشهاد 4156 طالبا وإصابة 7818 آخرين منذ بدء العدوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعليم الفلسطينية: استشهاد 4156 طالبا وإصابة 7818 آخرين منذ بدء العدوان

وكالات
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 10:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 10:38 ص

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 4156 طالبا استُشهدوا و7818 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4119 شهيدا 7536 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 37 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.

وأشارت إلى أن 221 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 703 بجروح في قطاع غزة، وخمسة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وفا».

ولفتت إلى أن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت التربية أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.


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