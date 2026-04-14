عقب فوز زعيم المعارضة المجرية بيتر ماجيار في الانتخابات، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى سرعة الإفراج عن قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو، والذي كانت المجر تعرقل صرفه لأوكرانيا.

وخلال لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، قال ميرتس، اليوم الثلاثاء: "يجب الآن صرف الأموال المخصصة للدعم العسكري على وجه السرعة"، منوها إلى أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى هذه الأموال، وأنها ستتمكن حينها من تمويل دفاعها على المدى الطويل.

وأردف: "على روسيا أن تأخذ ذلك على محمل الجد".

وأضاف المستشار، أنه لنفس الهدف سيتم البت داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا وبالتالي زيادة الضغط عليها. وكانت المجر تعرقل أيضا البت في إقرار هذه الحزمة.

وجاء لقاء ميرتس، مع زيلينسكي بمناسبة أول مشاورات حكومية ألمانية - أوكرانية يعقدها البلدان منذ سنوات عديدة.

وبعد هزيمة رئيس الوزراء المجري الحالي فيكتور أوربان في الانتخابات التي جرت أول أمس الأحد، قال ميرتس، إن هذه النتيجة سيكون لها تأثير على دعم أوكرانيا.

ورأى ميرتس، أن النتيجة أوضحت أنه لا يوجد اتجاه لا رجعة فيه نحو الشعبوية اليمينية أو السلطوية.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني إن "الأمور بدأت تعود إلى نصابها.. هذا نبأ سار لأوروبا بأكملها، ونبأ سار لألمانيا، وكذلك لأوكرانيا".

وأثار فوز ماجيار في الانتخابات البرلمانية في المجر آمالا بإمكانية الإفراج قريبًا عن قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو لأوكرانيا، والذي كان معطّلًا بسبب موقف أوربان.

وكان أوربان، اتهم كييف بعرقلة استئناف تشغيل خط أنابيب النفط "دروجبا" لأسباب سياسية.