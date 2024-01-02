مسؤول سعودي: أكثر من 200 شاحنة إغاثية وصلت قطاع غزة

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أعلن مسؤول إغاثي سعودي اليوم الثلاثاء أن "أكثر من 200 شاحنة إغاثية وصلت إلى قطاع غزة".

وأضاف مدير الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد العصيمي، بمداخلة لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اليوم الثلاثاء أن ذلك "يأتي استمرارا لما تقدمه المملكة من دعم لقطاع غزة".

وتابع: "نواصل التنسيق بهذا الشأن مع جميع الجهات، والتعاون مع مصر والمنظمات الأممية والهلال الأحمر الفلسطيني".

ووصلت أمس الطائرة الإغاثية السعودية الـ 34 إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة عبر معبر رفح والتي تحمل 24 طناً من المساعدات الطبية والإيوائية.

وعبرت الأحد 11 شاحنة سعودية معبر رفح محملة بمواد غذائية وطبية تمهيدا إلى دخولها لمتضرري قطاع غزة.

وبذلك يصل عدد الشاحنات التي عبرت المعبر حوالي 200 شاحنة فيما تواصل المملكة جهودها لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحسب بيان رسمي صدر الأحد.

وبلغ مجموع التبرعات السعودية التي جمعتها منصة "ساهم" ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نحو أكثر من 600 مليون ريال.