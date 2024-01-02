هنية: اغتيال الاحتلال للعاروري وإخوانه عمل إرهابي وانتهاك لسيادة لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن "اغتيال الاحتلال للقيادي صالح العاروري وإخوانه من قادة الحركة هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان."

ونعى هنية قادة الحركة الذين استهدفهم الهجوم، خلال كلمة نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، قائلاً: "بمزيد من الإصرار على مواصلة درب الشهداء ننعى القائد المجاهد صالح العاروري والقياديين القساميين سمير فندي وعزام الأقرع."

وأضاف: "عملية اغتيال العاروري تثبت دموية الاحتلال التي يمارسها على شعبنا في كل مكان"، مشيراً إلى أن "دماء العاروري وإخوانه امتزجت مع دماء شعبنا في معركة القدس والأقصى."

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة".

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أكدت، اليوم الثلاثاء، مقتل العاروري إلى جانب آخرين في الهجوم الذي استهدف مكتبا للحركة في بيروت.

ولم تتبن إسرائيل مسئولية الهجوم، لكن رئيس الوزراء بنامين نتنياهو أمر قبل عدة أسابيع جهاز الموساد بملاحقة قادة حماس في شتى أنحاء العالم.

من جانبها، أدانت الفصائل الفلسطينية، مقتل العاروري خلال غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلنت حركة فتح الإضراب العام والشامل في محافظات رام الله والبيرة في الضفة الغربية، فيما توعدت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لفتح، بـ"الرد على اغتيال إسرائيل لصالح العاروري".