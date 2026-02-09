 زعيم حزب العمال في اسكتلندا يدعو ستارمر إلى الاستقالة - بوابة الشروق
الإثنين 9 فبراير 2026 6:02 م القاهرة
زعيم حزب العمال في اسكتلندا يدعو ستارمر إلى الاستقالة

لندن (أ ب)
نشر في: الإثنين 9 فبراير 2026 - 4:59 م | آخر تحديث: الإثنين 9 فبراير 2026 - 4:59 م

دعا زعيم حزب العمال في اسكتلندا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الاستقالة من منصبه، ما يزيد الضغوط على ستارمر المثقل بالمشكلات.

