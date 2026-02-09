زعيم حزب العمال في اسكتلندا يدعو ستارمر إلى الاستقالة

الأكثر قراءة
مصطفى بكري: 4 مفاجآت مهمة في التعديل الوزاري المقبل
نقابة الأطباء: طبيب المنوفية المعتدى عليه يدفع ضريبة العجز العددي.. ولا يصح قبول كليات طب بـ 50% و60%
التعديل الوزاري.. أحمد موسى: مدبولي أجرى العديد من المقابلات مع المرشحين الجدد
مصطفى بكري يكشف كواليس التعديل الوزاري: حلف اليمين الأربعاء.. وحركة محافظين واسعة تقارب الثلثين
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟
غير كافيةملائمة مبالغ فيها
النتـائـج
تصويت
دعا زعيم حزب العمال في اسكتلندا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الاستقالة من منصبه، ما يزيد الضغوط على ستارمر المثقل بالمشكلات.