استشهاد لبناني على يد قناص إسرائيلي في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان

لقي مواطن لبناني حتفه بعد ظهر اليوم الاثنين في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، على يد قناص إسرائيلي، حسبما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان له.

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية بعد ظهر اليوم على بلدة كفركلا في جنوب لبنان، كما ألقت قنبلة مماثلة ظهر اليوم على البلدة، فيما قام الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم بعملية تمشيط في اتجاه البلدة، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وكان استشهد ثلاثة أشخاص، بينهم طفل (3 أعوام)، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة يانوح بجنوب لبنان، صباح اليوم الاثنين، حسبما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة.

وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت، صباح اليوم الإثنين، سيارة في بلدة يانوح في جنوب لبنان. وقصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة عيترون الجنوبية. وأقدمت قوة إسرائيلية فجر اليوم على خطف المسئول في الجماعة الإسلامية عطوي عطوي في منطقة العرقوب في جنوب لبنان .

جدير الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وبدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024.