رئيس كوبا يطالب باتخاذ العالم إجراءات ضد الإبادة في غزة

شدد الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، اليوم، على "ضرورة أن يتخذ العالم إجراءات ضد الإبادة الجماعية"، في معرض حديثه عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

ونشر الرئيس الكوبي صورة للمدنيين الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية عبر حسابه على منصة إكس.

وقال: "من الضروري أن يتخذ العالم إجراءات ضد الإبادة الجماعية، حيث لا يمكن مقارنة العنف المرتكب ضد الشعب الفلسطيني إلا بما فعله النازيون باليهود، إنه تناقض قاس، ومن تعرض لهذا الوضع فعل الشيء نفسه في مكان آخر"، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي 29 ديسمبر الماضي، قال الرئيس الكوبي في بيان، "إن الهمجية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني يجب أن تنتهي".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين، 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.