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ذكر التلفزيون السعودي اليوم الثلاثاء، أن المملكة بدأت رسميا عضويتها في مجموعة بريكس بشكل كامل.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي: "حصلت المملكة العربية السعودية على العضوية الكاملة في مجموعة بريكس من بين ست دول أخرى، مما سيعزز مكانتها على الساحة العالمية".

وخلال القمة الأخيرة للمجموعة التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تم دعوة ست دول للانضمام للمجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أعلن في أغسطس إن المملكة ستدرس كل التفاصيل قبل الموعد المقترح للانضمام في أول يناير، وستتخذ القرار الملائم.

وأضاف الوزير، أن بريكس قناة مهمة ونافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وخلال قمة بريكس في أغسطس أعلن انضمام الإمارات، والسعودية ومصر وثلاث دول أخرى بعد دعوة من المجموعة، على أن تبدأ العضوية الرسمية مطلع الشهر الجاري.

وضمت عضوية "بريكس" الأساسية 5 دول هي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.

ومنذ تأسيسها في 2009، تسعى مجموعة دول بريكس للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية.

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة.

وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.