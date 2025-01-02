قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم سبسطية ويغلق محالا تجارية

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأجبرت عددا من المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، وقامت بعمليات عربدة واستفزازت للمواطنين.

ومنذ قليل، أفادت قناة الجزيرة الإخبارية، اليوم، بأن قوات الاحتلال أضرمت النيران في عدد من المدارس والمنازل بمحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وكان محاصرون في المستشفى الإندونيسي بغزة، قالوا إن لا ماء لديهم ولا طعام ويواجهون خطر الموت جوعا.

كما أفادت مصادر طبية باستشهاد 70 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 39 منهم شمالي القطاع.

واستشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.