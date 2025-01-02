 الزمالك يحسم مصير لاعبه من عرض نوتنجهام فورست - بوابة الشروق
الخميس 2 يناير 2025 11:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الزمالك يحسم مصير لاعبه من عرض نوتنجهام فورست

أمير نبيل
نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 10:41 م | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 10:41 م

 

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس التعاقد مع صفقات موسم 2014/2015، مشددًا على أن هذا الموسم كان استثنائيًا.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "قمت بتغيير القوام الأساسي لفريق الزمالك موسم 2014/2015 والتعاقد مع أكثر من 15 صفقة وتوجنا بالدوري والكأس مع فيريرا".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للاعبنا محمد السيد في رحلة احترافه في انجلترا، بالطبع نحتاج لخدمات اللاعب ولكن مجلس الإدارة لن يقف في طريق اللاعب ورحلة احترافه ومن المنتظر أن يحصل على التأشيرة ثم يسافر وسنحسم مصيره من عرض نوتنجهام فورست".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك