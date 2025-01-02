 4 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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4 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

وفا
نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 10:36 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 10:36 ص

استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في المخيم.

ومنذ فجر اليوم، استشهد 15 مواطنا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة، 11 منهم في خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,553 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,379 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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