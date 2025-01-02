بايدن: منفذ هجوم نيو أورليانز نشر مقاطع مصورة قبل الحادث تشير إلى أنه استلهم هجومه من تنظيم داعش

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن منفذ هجوم نيو أورليانز، الذي خدم في الجيش الأمريكي سابقا، نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من وقوع الهجوم تؤكد أنه استلهم هجومه من تنظيم "داعش" وأعرب عن رغبته في القتل.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يحقق في الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء باعتباره عملا إرهابيا ولا يعتقد أن منفذه تصرف بمفرده.

وفي وقت سابق، قاد شمس الدين جبار، 42 عاما، شاحنة تحمل علم تنظيم (داعش) وسط حشد من المحتفلين بعيد رأس السنة في شارع بوربون بمدينة نيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

وانضم جبار إلى الجيش الأمريكي في عام 2007، حيث خدم كعضو نشط في مجالي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، وخدم مع الجيش في أفغانستان من عام 2009 إلى عام 2010، حسبما ذكر الجيش.

وانتقل جبار إلى قوات احتياطي الجيش في عام 2015 وغادر الخدمة في عام 2020 برتبة رقيب أول.

وعثر المحققون على أسلحة وما يبدو أنه عبوة ناسفة بدائية الصنع في السيارة التي كانت تحمل علم تنظيم داعش، بالإضافة إلى عبوات ناسفة أخرى في أماكن أخرى في الحي الفرنسي الشهير بالمدينة.

وقال الرئيس جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر على المقاطع المصورة التي نشرها السائق على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف بايدن، متحدثا من منتجع كامب ديفيد الرئاسي، الهجوم بأنه "عمل شنيع ودنيء".

وفي حديثه إلى الضحايا وسكان نيو أورليانز، قال بايدن "أريدكم أن تعلموا أنني أحزن معكم. أمتنا تحزن معكم بينما أنتم في رحلة الحداد والتعافي".

وأضاف بايدن، في بيان، "قلبي مع الضحايا وعائلاتهم الذين كانوا يحاولون فقط الاحتفال بالعطلة. لا يوجد أي مبرر للعنف بأي شكل من الأشكال، ولن نتسامح مع أي هجوم على أي من مجتمعات أمتنا".