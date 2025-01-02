وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يبحثان هاتفيا مستجدات الملفين السوري واللبناني

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان نويل بارو خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء مستجدات الملفين السوري واللبناني.

وأفاد بيان لمكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن الوزيرين ناقشا آخر التطورات في سوريا وسبل "مساعدة الشعب السوري على اغتنام الفرصة لبناء مستقبل أفضل مع الحد من مخاطر المزيد من عدم الاستقرار"، بما في ذلك من جانب تنظيم داعش، فضلا عن ضرورة وجود عملية انتقال شاملة بقيادة سورية.

وأكد بلينكن "ضرورة احترام جميع المجموعات في سوريا لحقوق الإنسان، واحترام القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، بما في ذلك أفراد الأقليات".

كما حث على تقديم الدعم الدولي "لتحديد مكان المفقودين والمحتجزين ظلما في ظل نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد السابق، بما في ذلك (المواطن الأمريكي)أوستن تايس".

وأضاف البيان أن الوزير الأمريكي أشاد بقيادة فرنسا في دعم لبنان، بما في ذلك مساعداتها المستمرة للقوات المسلحة اللبنانية، وأكد أهمية اتباع نهج منسق لمساعدة الشعب اللبناني على إعادة بناء مؤسساته واستعادة قيادته من خلال الانتخابات الرئاسية.