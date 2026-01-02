اتحاد جدة يغلق الباب أمام العروض الأوروبية لبيرجوين

حسم نادي اتحاد جدة السعودي موقفه من مستقبل الهولندي ستيفن بيرجوين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة الاتحاد لا تفكر في التفريط في بيرجوين، معتبرة إياه أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في المرحلة الحالية. وبحسب موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، فإن النادي يتمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوفه، في ظل القناعة الكاملة بما يقدمه داخل الملعب.

وأوضح التقرير أن بيرجوين يشعر بالراحة والسعادة مع اتحاد جدة، في الوقت الذي تبدي فيه الإدارة رضاها التام عن مستواه الفني، ولا تضع خيار بيعه على طاولة النقاش خلال الميركاتو الشتوي. وأشار المصدر إلى أن النادي قد يتجه لفتح ملف تمديد عقد اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، في خطوة تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين.

وكانت عدة تقارير قد كشفت عن وجود اهتمام من جانب نادي ليون الفرنسي بالتعاقد مع النجم الهولندي خلال فترة الانتقالات الجارية، إلا أن موقف اتحاد جدة يبدو حاسمًا برفض أي محاولات لرحيل اللاعب.

يُذكر أن ستيفن بيرجوين يرتبط بعقد مع اتحاد جدة يمتد حتى يونيو 2027، ما يمنح النادي أفضلية قوية في الحفاظ على خدماته خلال الفترة المقبلة.