حسام عزب ضمن طاقم تحكيم مباراة جنوب إفريقيا والكاميرون في كأس الأمم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اختيار الحكم الدولي المصري حسام عزب، كحكم فيديو مساعد ثان، في مباراة جنوب إفريقيا والكاميرون، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير المقبل.

وتنطلق منافسات الدور ثمن النهائي غدًا السبت بمواجهتي السنغال مع السودان ومالي مع تونس، فيما يلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب بنين، في السادسة من مساء الإثنين المقبل، على ملعب أدرار في مدينة أكادير، ضمن منافسات دور الـ16.

ويضم طاقم حكام مباراة الكاميرون وجنوب إفريقيا الكيني بيتر كماكو حكم ساحة، يعاونه مواطنيه جيلبرت شيرويت وستيفن أونيانجومساعدين، والكونغولي جين نادالا حكم رابع.

فيما يتواجد على تقنية الفيديو الغاني دانيل لاريا، حكم رئيسي، والسوداني ياسر عبد العزيز حكم مساعد فيديو، وحسام عزب حجاج حكم مساعد فيديو ثان.

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 من أمم إفريقيا على النحو التالي:

السبت 3 يناير.. السنغال ضد السودان الساعة 6م – تونس أمام مالي الساعة 9م.

الأحد 4 يناير.. المغرب ضد تنزانيا الساعة 6م – الكاميرون أمام جنوب إفريقيا الساعة 9م.

الإثنين 5 يناير.. مصر ضد بنين الساعة 6م – نيجيريا أمام موزمبيق الساعة 9م.

الثلاثاء 6 يناير.. الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية 6م – كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو 9م.