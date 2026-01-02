تقرير:إسرائيل تدرس خطة انشاء سجن محاط بالتماسيح

وصل نائب مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية إلى مزرعة التماسيح في حيمات غادير، كجزء من خطة تستهدف إقامة سجن محاط بالتماسيح.

وذكرت قناة"آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم أن زيارة المسؤول الإسرائيلي تستهدف القيام بجولة تعليمية لغرض إنشاء السجن الذي خطط له وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والذي من المخطط أن يُحاط بالتماسيح، وهو مستوحى من النموذج الأمريكي للرئيس دونالد ترامب.

وبحسب نموذج ترامب، يقع السجن الأمريكي في منتزه إيفرجليدز الوطني بولاية فلوريدا، وهو مكان توجد فيه تماسيح بشكل طبيعي، لكنها ليست بالضرورة محاطة بجدران. ومن المفترض أن يخلق خطر الهروب من السجن رادعاً بين السجناء.

وتم طرح فكرة إنشاء سجن محاط بالتماسيح في اجتماع بين الوزير بن غفير ومفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، في ظل زيادة الدوافع لدى السجناء للهروب من السجن.