زيلينسكي يعرض منصب مدير مكتبه على رئيس المخابرات العسكرية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه عرض منصب مدير مكتب الرئيس على رئيس جهاز المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "في هذا الوقت، تحتاج أوكرانيا إلى التركيز بشكل أكبر على القضايا الأمنية وتطوير قوات الدفاع والأمن الأوكرانية فضلا عن المسار الدبلوماسي للمفاوضات، وسيعمل مكتب الرئيس في المقام الأول على إنجاز هذه المهام لدولتنا"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي، أنه من المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في أوائل يناير لمناقشة آخر المستجدات على الأرض وتعزيز الدعم وتنسيق الاستراتيجية في جهود السلام الجارية.

وقال زيلينسكي إن وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف على اتصال مع عدد كبير من الشركاء الرئيسيين، من الولايات المتحدة وعبر أوروبا، حيث تتطلع كييف إلى إعداد صيغ جديدة واستضافة اجتماعات في الأيام المقبلة، بحسب شبكة يورو نيوز.

ومن المقرر أن يُعقد أول هذه الاجتماعات يوم السبت، حيث من المتوقع أن يجري مستشارو الأمن القومي الأوكراني وأعضاء مجلس الوزراء محادثات. وسيحضر الاجتماع أيضًا ممثلون أوروبيون، بالإضافة إلى مسئولين أمريكيين عبر الفيديو.