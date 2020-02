«التجارى الدولى» يعلن عن إطلاق باقة Prime ME المصممة حصريًا لفئة الشباب

أطلق البنك التجارى الدولى «CIB» ــ أكبر بنك قطاع خاص فى مصر ــ باقة Prime Me وهى أحدث الباقات المقدمة للعملاء والمصممة خصيصًا لفئة الشباب لتمنحهم مجموعة متنوعة من المزايا البنكية وغير البنكية لتلبية مختلف احتياجاتهم اليومية.

وتستهدف هذه الباقة شريحة العملاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 30 سنة، حيث تتيح لهم الاستفادة بمجموعة متنوعة من مزايا برنامج نقاط المكافآت CIB BONUS، بشرط الاشتراك فى الباقة وفتح حسابEasy current account.

ويأتى إطلاق باقة CIB Prime Me فى إطار الجهود التى يبذلها البنك للتوسع فى خدمة شريحة أكبر من العملاء من فئة الشباب عبر مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلائم احتياجاتهم المتنوعة. وقد تم تصميم الباقة الجديدة لشريحة العملاء المستهدفة تركيزًا على مزايا برنامج نقاط المكافآت CIB BONUS، حيث تتيح لهم الحصول على المزيد من نقاط BONUS مقابل كل معاملاتهم لتحقيق أقصى استفادة من تجربتهم البنكية.

من جانبه قال أحمد عيسى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى أن باقة Prime Me تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الجهود المستمرة التى يبذلها البنك لتطوير باقة المنتجات والخدمات المقدمة لفئة الشباب باعتبارها أحد أكبر شرائح المجتمع المصرى، مضيفًا إلى أن الباقة الجديدة تأتى فى إطار الاستراتيجية الشاملة التى يتبناها CIB وتهدف إلى تقديم باقة متميزة من المنتجات البنكية للعملاء لتلبية احتياجاتهم وتلائم نمط حياتهم.

سيتمكن العميل من الحصول على نقاط المكافآت BONUS التى ستضاف شهريًا إلى حسابه، فضلًا عن نقاط BONUS الإضافية من خلال العديد من الوسائل، ومن بينها المعاملات التى تتم باستخدام البطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر، أو عند ترشيح الباقة لأحد الأصدقاء، أو الحصول على قرض، أو عند إجراء 10 معاملات أو أكثر شهريًا باستخدام بطاقة الخصم المباشر، بالإضافة إلى التخفيضات الحصرية التى توفرها الباقة فى مجموعة مختارة من المتاجر.