الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن مغادرة مفتشيها النوويين إيران

غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، اليوم الجمعة، بعد أن علقت البلاد تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مغادرة المفتشين في منشور نشرته منصة التواصل الاجتماعي إكس. وقالت الوكالة إن فريق المفتشين بقي في البلاد خلال فترة الحرب الأخيرة، وقد وصل الآن بأمان إلى فيينا.

وأفاد منشور آخر للوكالة على منصة إكس، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أعاد من جديد التأكيد على "الأهمية البالغة لأن تبحث الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطتها الضرورية في المراقبة والتحقق داخل إيران في أقرب وقت ممكن."

وبحسب مصادر دبلوماسية، لم يبق في إيران سوى عدد قليل من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولم يذكر متحدث باسم الوكالة عدد المفتشين الموجودين في البلاد، أو ما إذا كانوا جميعا قد غادروا الآن.

وكانت إيران قد علقت رسميا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأول الأربعاء. وكان قد تم منع المفتشين من دخول المنشآت النووية منذ تعرضها للقصف والتدمير خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان أعضاء في البرلمان الإيراني يضغطون من أجل طرد ما تبقى من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.