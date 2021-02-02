عقب كابتن طيار عمرو فهمي أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، على الإجراءات التنفيذية التي ستعقب قرار المملكة العربية السعودية بمنع استقبال القادمين إليها من 20 دولة من بينها مصر والإمارات قائلاً: «القرار صدر من ساعة تقريباً فقط من وزارة الداخلية السعودية ونحن في انتظار تعميم وزارة الطيران المدني السعودي وأيضًا وزارة الطيران المصرية».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، مساء الثلاثاء: «سنبدأ في التجهيز خاصة أن مصر لديها رحلات يومية لمطارات جدة بمتوسط رحلتين إلى ثلاثة يوميا والدمام والرياض والمدينة المنورة بمتوسط رحلتين يومياً، بالإضافة لثلاث رحلات أسبوعية للقصيم، فضلاً عن المطارات الأسبوعية التي تنطلق من مطارات أخرى مثل مطار الإسكندرية إلى جدة وغيرها وهي رحلات أسبوعية».



وكشف أن «يوم الغد من المفترض أن تنطلق عشر رحلات إلى مطارات السعودية سينطلق منها ست رحلات، وسيتم محاولة تأخير الأربعة المتبقية وتغيير المواعيد الخاصة بها».



وتابع: «غدا ستنطلق رحلات من القاهرة إلى جدة في تمام الساعة 14.30 والمدينة المنورة 14.50، والدمام في تمام التاسعة والعاشرة صباحاً، فضلاً عن الرياض التي ستنطلق رحلتها في الساعة 8.20 صباحاً، بالإضافة لرحلة أخرى ستنطلق بعد منتصف الليلة إلى القصيم وفي السابعة والنصف صباحاً ستتحرك من مطار برج العرب».



وحول الرحلات التي سيتم إلغاؤها، قال: «مبدئياً الرحلات التي سيتم إلغائها ستكون في الغد وغير مؤكدة حتى الآن، هي رحلة القاهرة جدة في تمام الساعة 23.35، والدمام في 11.45 مساء، والرياض 11.50 مساء».