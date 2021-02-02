البيت الأبيض: تغييرات جذرية في سياسة الهجرة إلى أمريكا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بمراجعة كل الضوابط على الهجرة الشرعية والاندماج التي طرحها سلفه، دونالد ترامب؛ ما سيؤدي إلى "تغييرات جذرية" في سياسة الهجرة، مشيرة إلى أن الرئيس سيلقي كلمة حول سياسة الولايات المتحدة الخارجية الخميس المقبل.



وقالت ساكي، في مؤتمر صحفي أوردته قناة الحرة الأمريكية، إنه "سيتم تشكيل لجنة للم شمل أطفال المهاجرين وعائلاتهم، وستنظر في طلبات اللاجئين ومن يأتون على الحدود بطريقة يعامل الناس فيها إنسانية"، وتابعت "أفعال الإدارة السابقة نلغيها ونعمل كل ما نستطيع لصالح عائلات المهاجرين، نقوم بتقييم الضرر الذي ألحقته سياسات الإدارة السابقة في ملف الهجرة، ونريد أن نضع ضوابط تعامل الناس بطريقة إنسانية وأخلاقية".



وبشأن جهود محاربة وباء كورونا، أكدت ساكي أن البيت الأبيض قرر زيادة توزيع اللقاحات بنسبة 5% من خلال إيصال اللقاحات إلى 40 ألف صيدلية.



وبعد يوم من مناقشة مقترح للجمهوريين بتخفيض الحزمة الاقتصادية الجديدة إلى 618 مليار دولار بدلا من 1.9 تريليون دولار اقترحها بايدن، قالت ساكي إن الرئيس رحب بتبادل الأفكار مع الجمهوريين لتحسين حزمة الإنقاذ لفائدة الأمريكيين، ووصفت اللقاء بالحضاري والبناء ويجب أن ينخرط الديمقراطيون والجمهوريون، مشيرة إلى فجوة بين ما تم طرحه ومقترح الجمهوريين.



وأضافت أن الرئيس الأمريكي يعتقد أن المتزوجين يحصلون على مئة ألف دولار أو أقل في السنة كإعانة ويجب أن يحصلوا على شيك أو أعانة، لكن الجمهوريون لا يريدون ذلك، مشيرة إلى أن سبع الأمريكيين لا يتوفر لهم الطعام، مؤكدة أن الرئيس بايدن حريص على إقرار حزمة المساعدات للأمريكيين في أسرع وقت.



وأكدت ساكي أن فريقًا من الأمن القومي يعكف على مراجعة سياسات الولايات المتحدة تجاه روسيا بناء على عدد من الملفات المهمة، حيث أدانت الحكم على المعارض البارز أليكسي نافالني واعتقال الآلاف من الروس خلال الأسبوعين الأخيرين، مطالبة بإطلاق سراح نافالني وجميع الموقوفين، قائلة "تجري مراجعة مستمرة أعلن الأسبوع الماضي من قبل فريق الأمن القومي وسنحدد بعدها التطورات الواجب اتخاذها.