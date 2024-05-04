اليابان: توقيع اللجنة الرسمية لدائني سريلانكا على مذكرات تفاهم قريبا

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، أمام الصحفيين في كولومبو اليوم السبت، إن طوكيو تتوقع التوقيع المبكر على مذكرات تفاهم بين سريلانكا ولجنة الدائنين الرسمية للبلاد.

وأضافت كاميكاوا، أن اليابان المشاركة في رئاسة لجنة الدائنين والتي تضم أيضا الهند ونادي باريس، تعتزم استئناف تقديم قروض بالين لسريلانكا في ختام إعادة هيكلة لديون الدولة الجزيرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الخارجية السريلانكي علي صبري، إن السلطات المحلية تتوقع أن تنتهي عملية إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب من أجل الدفعة التالية من برنامج صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن البلاد تسعى لاستئناف الاستثمارات الجديدة والمشاريع اليابانية في مجالات تشمل البنية التحتية والاقتصاد الأخضر والرقمي.