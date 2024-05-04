الرئيس السوري يؤكد أهمية المحاسبة داخل حزب البعث العربي الاشتراكي

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، عملية المحاسبة داخل حزب البعث العربي الاشتراكي وأهمية تطوير البنية التنظيمية كحاجة حزبية ووطنية وبناء مؤسسة الحزب.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا)، عن الأسد إشارته، خلال مشاركته في الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب المنعقد اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق، إلى النهج الاشتراكي لحزب البعث بين الإيديولوجيا من جهة والقواعد الاقتصادية من جهة أخرى.

وتحدث الأسد الأمين العام للحزب، عن مفهوم علاقة الحزب بالسلطة، ومراجعة النظام الداخلي للحزب ودور اللجنة المركزية كعصب رئيسي للحزب، ودور لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي وعملية المحاسبة داخل الحزب، وأهمية تطوير البنية التنظيمية كحاجة حزبية ووطنية وبناء مؤسسة الحزب.

ووفق الوكالة، يتضمن جدول أعمال الاجتماع انتخاب أعضاء لجنة مركزية وقيادة مركزية جديدة للحزب.

ويأتي هذا الاجتماع كمرحلة ثالثة استكمالاً للعملية الديمقراطية التي أطلقها الرئيس الأسد، في اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد بداية العام، وتم التحضير لهذه المرحلة بانتخابات شفافة وعلنية على مستوى الشعب الحزبية أولاً ومن ثم على مستوى الفروع الحزبية ثانيا.

وأوضح حزب البعث، أن الجديد في هذه الخطوة اعتبار القطر العربي السوري حزبيا كدائرة انتخابية واحدة، وأن العملية الانتخابية ستكون ولأول مرة (مؤتمتة) بشكل كامل باستخدام أحدث التجهيزات والتقنيات.