رئيس وزراء فيتنام يجدد دعوته للإسراع بصرف الأموال العامة لدعم الاقتصاد

كرر رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، دعوته للوزارات والحكومات الإقليمية للإسراع بصرف الأموال العامة لدعم الاقتصاد، حيث تعتبر السلطات ذلك "مهمة رئيسية"، طبقا لمنشور على الموقع الالكتروني للحكومة.

ونقل المنشور عن رئيس الوزراء قوله في اجتماع، في هانوي اليوم السبت، إن الوزارات والوكالات الحكومية يجب أن تسعى لصرف 95% على الأقل من الاستثمارات العامة المقررة هذا العام، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وبلغ صرف الاستثمارات العامة في الأشهر الأربعة الأولى، 17.5% فقط من الإنفاق المقرر.

وأمر رئيس الوزراء الوزارات والحكومات الإقليمية، باتخاذ إجراءات صارمة للإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.