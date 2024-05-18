القسام تعلن دك قوات الاحتلال داخل معبر رفح بقذائف هاون

وصلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملياتها ضد قوات الاحتلال المتمركزة في معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقالت القسام، في بيان لها، اليوم السبت، إنها دكّت قوات الاحتلال المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام تمكنها من قتل 15 جنديًّا إسرائيليا في معارك شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد «رعدية».

وأضافت أن مقاتليها اقتحموا بعد ذلك المنزل واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم القسام، قد صرح أمس الجمعة، بأن مقاتلي الكتائب تمكنوا خلال عشرة أيام من استهداف 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال بغزة.

وقالت إن الاحتلال في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده، متابعا: «الاحتلال يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير».