هنأت الفنانة إسعاد يونس، الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ 84، مشيرة إلى احتفالها بعيد ‏ميلاده بإعادة عرض فيلم «الزهايمر» عبر 92 شاشة في الوطن العربي، مؤكدة أن الفيلم لاقى ‏اقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وأكدت خلال تغطية بمناسبة عيد ميلاده عبر شاشة «‏DMC‏» مساء الجمعة، أن صداقتها قديمة ‏مع الزعيم، وقد بدأت عبر صديقة مشتركة لزوجة الفنان عادل إمام خلال مرحلة الجامعة. ‏

وأضافت أنها كانت على تماس منذ ذلك الوقت مع أعماله الفنية، لافتة إلى مشاركته في العديد ‏من الأعمال، منها «غاوي مشاكل» و«المتسول» و«شعبان تحت الصفر» و«أمهات في ‏المنفى»، «عمارة يعقوبيان».‏

وأوضحت أن علاقتها بالزعيم لم تقتصر على التمثيل فقط؛ بل امتدت لتشمل مجال الإنتاج، لافتة ‏إلى تولي شركتها توزيع جميع أفلامه ابتداءً من «الإرهاب والكباب» حتى النهاية، كما أنتجت له ‏فيلم «زهايمر».‏

وأثنت على جدية عادل إمام في العمل، مستشهدة بتجربتها معه في فيلم «الأفوكاتو» و«عمارة ‏يعقوبيان»، موضحة أنه تمكن من إتقان دوره فيهما ببراعة، بفضل شخصيته الجادة وتركيزه على ‏التفاصيل، بعيدًا عن الأفيهات التي اشتهر بها.‏

وقالت: «في فيلم (الأفوكاتو) كنا بنقعد أنا ويسرا وحسين الشربيني وكل فريق الفيلم نتفرج عليه، ‏إزاي ماسك الشخصية! لأن السيناريو كان صعب جدًا ومختلف»، لافتة أنه كان يتمتع ويأنس في ‏وجود أصحابه القدامى على غرار صديقه الفنان الراحل سعيد صالح.‏

ووصفت إسعاد، الزعيم بأنه «صاحب فضل» في مسيرتها الفنية، كاشفة عن موقف خاص جمعهما بعدما ‏شاركته في فيلم «غاوي مشاكل»، قائلة: «قلت له أنت هتقعد تمثل مش هتجبني بطلة الفيلم؟ ‏وبعدها في أول يوم تصوير في فيلم شعبان تحت الصفر، قال لي أنا عند وعدي». ‏