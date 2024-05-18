هنأت الفنانة إسعاد يونس، الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ 84، مشيرة إلى احتفالها بعيد ميلاده بإعادة عرض فيلم «الزهايمر» عبر 92 شاشة في الوطن العربي، مؤكدة أن الفيلم لاقى اقبالًا جماهيريًا كبيرًا.
وأكدت خلال تغطية بمناسبة عيد ميلاده عبر شاشة «DMC» مساء الجمعة، أن صداقتها قديمة مع الزعيم، وقد بدأت عبر صديقة مشتركة لزوجة الفنان عادل إمام خلال مرحلة الجامعة.
وأضافت أنها كانت على تماس منذ ذلك الوقت مع أعماله الفنية، لافتة إلى مشاركته في العديد من الأعمال، منها «غاوي مشاكل» و«المتسول» و«شعبان تحت الصفر» و«أمهات في المنفى»، «عمارة يعقوبيان».
وأوضحت أن علاقتها بالزعيم لم تقتصر على التمثيل فقط؛ بل امتدت لتشمل مجال الإنتاج، لافتة إلى تولي شركتها توزيع جميع أفلامه ابتداءً من «الإرهاب والكباب» حتى النهاية، كما أنتجت له فيلم «زهايمر».
وأثنت على جدية عادل إمام في العمل، مستشهدة بتجربتها معه في فيلم «الأفوكاتو» و«عمارة يعقوبيان»، موضحة أنه تمكن من إتقان دوره فيهما ببراعة، بفضل شخصيته الجادة وتركيزه على التفاصيل، بعيدًا عن الأفيهات التي اشتهر بها.
وقالت: «في فيلم (الأفوكاتو) كنا بنقعد أنا ويسرا وحسين الشربيني وكل فريق الفيلم نتفرج عليه، إزاي ماسك الشخصية! لأن السيناريو كان صعب جدًا ومختلف»، لافتة أنه كان يتمتع ويأنس في وجود أصحابه القدامى على غرار صديقه الفنان الراحل سعيد صالح.
ووصفت إسعاد، الزعيم بأنه «صاحب فضل» في مسيرتها الفنية، كاشفة عن موقف خاص جمعهما بعدما شاركته في فيلم «غاوي مشاكل»، قائلة: «قلت له أنت هتقعد تمثل مش هتجبني بطلة الفيلم؟ وبعدها في أول يوم تصوير في فيلم شعبان تحت الصفر، قال لي أنا عند وعدي».