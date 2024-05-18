لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك

هنأت الفنانة لبلبة، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الرابع والثمانين، معبرة عن محبتها الكبيرة له.

وقالت خلال تغطية عبر شاشة «DMC» بمناسبة عيد ميلاد عادل إمام، مساء الجمعة، مخاطبة الزعيم: «كل سنة وأنت طيب يا أحب إنسان لقلبي، عمرك ما هتشوف يوم وحش لأنك أسعدت ملايين من الناس سنين طويلة في المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة، وحشتنا كلنا، الدنيا دمها ثقيل من غيرك».

وأشارت إلى مشاركتها مع عامل إمام في 15 فيلمًا ومسرحيتين، بالإضافة إلى مسلسلين تعتبر أنهما توجا مشوارها الفني معه، قائلة إن المسلسلين «صاحب السعادة» و«مأمون وشركاؤه»؛ يعادلان 10 أفلام من أعمالهما معا.

وأشادت بأجواء وكواليس العمل مع الزعيم، قائلة: «جميع كواليس الأعمال كانت جميلة ولذيذة ومنظمة، كل شيء كان منضبطا، وكنا نعمل كعائلة واحدة، نأكل الطعام ونفكر مع بعض، وكنت أخرج من البيت مبسوطة لأني عيني ستراه، قدمت معه أنجح أفلامي».

وتحدثت عن مشاركتها المسرحية الوحيدة مع الفنان عادل إمام في مسرحية «الحي الغربي»، التي قدمت في أواخر السبعينيات، لافتة أنها حققت نجاحًا كبيرًا خلال عرضها في الإسكندرية مدة 4 أشهر.

وأوضحت أن المسرحية ضمت كوكبة من النجوم منهم صلاح السعدني ويونس شلبي وسعيد صالح وسهير البدرى، معربة عن اعتزازها بهذه التجربة لأنها كانت أول عمل يجمعهما وجها لوجه.

ولفتت إلى مشاركتها بعد المسرحية في فيلم «شيء من الحب» في مشهد واحد فقط ، مشيرة إلى توقف تصوير المسرحية في القاهرة؛ بسبب مشكلة مع الرقابة والتي طالبت باختصار بعض المشاهد.