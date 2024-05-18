جريح في استهداف طائرة بدون الطيار إسرائيلية لدراجة نارية جنوب لبنان

أصيب شخص في استهداف طائرة بدون طيار إسرائيلية، اليوم السبت، دراجة نارية في بلدة الناقورة جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن "طائرة بدون طيار إسرائيلية معادية استهدفت دراجة نارية في بلدة الناقورة، أصيب على إثرها الراكب بجروح"، وتم نقل المصاب إلى المستشفى اللبناني ـ الإيطالي في صور جنوب البلاد، دون تفاصيل عن وضعه الصحي.

ومساء الجمعة، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث مرات على بلدة الخيام، مستهدفا وادي العصافير وباب ثنية وأطراف الخيام الجنوبية، وفق الوكالة.

ومنذ 8 أكتوبر، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، قصفا يوميا أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.