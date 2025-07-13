وفاة عامل جراء مداهمة لمكتب الهجرة والجمارك لمزرعة بولاية كاليفورنيا

توفي عامل زراعي يوم السبت سقط من سطح صوبة زجاجية خلال مداهمة فوضوية لمكتب الهجرة والجمارك الأمريكي هذا الأسبوع في منشأة لزراعة القنب في كاليفورنيا، متأثرا بجروحه.

ويعتبر خايمي ألانیس جارسيا /57 عاما/ هو أول شخص معروف يموت خلال إحدى عمليات تطبيق قوانين الهجرة المستمرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكدت يسينيا دوران، ابنة أخت ألانیس، وفاته لوكالة أسوشييتد برس(أ ب).

ونشرت دوران على موقع جمع التبرعات "جو فاند مي" أن عمها كان المعيل الوحيد لعائلته وكان يرسل أرباحه لزوجته وابنته في المكسيك. وقالت عائلته إن ألانیس عمل في المزرعة لمدة 10 سنوات.

وأفادت نقابة عمال المزارع المتحدون بوفاة ألانیس قبل أوانها في وقت متأخر من يوم الجمعة. وأصدر المركز الطبي لمقاطعة فينتورا في وقت لاحق بيانا بموافقة من العائلة يفيد بأنه لا يزال على أجهزة الإنعاش.

وذكرت النقابة بعد ذلك في بيان على منصة إكس:"هذه الإجراءات الاتحادية العنيفة والقاسية ترهب المجتمعات الأمريكية، وتعطل سلسلة الإمداد الغذائي الأمريكية، وتهدد الأرواح وتفرق العائلات". ولا تمثل النقابة عمال المزرعة التي تمت مداهمتها.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها نفذت أوامر تفتيش جنائية يوم الخميس في منشأتي جلاس هاوس فارم في كاماريلو وكاربنتر. وجلاس هاوس هي شركة مرخصة لزراعة القنب. وتزرع المزرعة في كاماريلو أيضا الطماطم والخيار.

واتصل جارسيا بعائلته ليقول إنه يختبئ وربما كان يفر من العملاء قبل أن يسقط من مسافة تبلغ حوالي 9 أمتار من السطح ويكسر رقبته، وفقا لمعلومات من مصادر عائلية وطبية وحكومية.