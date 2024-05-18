مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم سيارة سوزوكي ونصف نقل في الشرقية

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لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة، وأصيب 6 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة نصف نقل بطريق عزبة عبس - المناجاة الصغرى بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول حمدي حامد ومحمد محمود، من قرية بحر البقر بمركز الحسينية، جثث هامدة، و6 آخرين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين حدوث الإصابات والوفيات؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة نصف نقل بطريق عزبة عبس - المناجاة الصغرى بمركز الحسينية.

وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن جثامين المتوفين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وأسباب وقوعه.