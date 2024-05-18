عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة إيواء نازحين في جباليا

استشهد أكثر من 15 فلسطينيا، وجرح 30 آخرون، اليوم السبت، إثر قصف واستهداف من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأنَّ جيش الاحتلال قصف بوابة إحدى مدارس الإيواء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، واستهدف الفلسطينيين الذي حاولوا العودة لمنازلهم فيه، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، نقل معظمهم إلى مستشفى كمال عدوان الذي استهدف القصف العنيف محيطه أيضا.

والوضع الإنساني داخل مخيم جباليا الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام، كارثي في ظل الحصار المفروض على العائلات فيه، مع شح مقومات الحياة من طعام ومياه وأدوية.

يأتي هذا فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمخيم وانتشال جثامين الشهداء والإصابات، ما ينذر بكارثة حقيقة.

في السياق، استشهد ثلاثة فلسطينيين، وجرح آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة قديح شرق خان يونس، ومواطن في قصف استهداف مركبة مدنية قرب رفح جنوب قطاع غزة.