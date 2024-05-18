 النيابة تحقق في حريق مصنع مراتب بالمريوطية - بوابة الشروق
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النيابة تحقق في حريق مصنع مراتب بالمريوطية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: السبت 18 مايو 2024 - 10:46 ص | آخر تحديث: السبت 18 مايو 2024 - 10:46 ص

تحقق النيابة العامة في حريق نشب بمصنع فايبر للمراتب، بكوبري المثلث على طريق السياحي بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة.

وانتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي للتعرف على أسباب الحريق، وطلبت النيابة سرعة تحريات رجال المباحث، لبيان ملابسات الحادث، وهل هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع مراتب بالمريوطية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

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