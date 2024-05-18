 المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات

د ب أ
نشر في: السبت 18 مايو 2024 - 9:19 ص | آخر تحديث: السبت 18 مايو 2024 - 9:31 ص

يبدأ جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة إلى كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل، اليوم السبت.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، أمس الجمعة، أن سوليفان سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يبحث سوليفان خلال الاجتماع الجهود المستمرة لتحقيق سلام وأمن دائمين في المنطقة.

ويسافر سوليفان إلى إسرائيل غدا الأحد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر كيربي، أن المحادثات ستركز على الحرب في قطاع غزة والوضع الإنساني هناك والمفاوضات بشأن التوصل لإتفاق لإطلاق سراح كل المحتجزين.

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