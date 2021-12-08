نتائج ميتا بلاتفورمس خلال الربع الأخير تتجاوز التوقعات رغم تراجع الإيرادات

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء أمس تحقيق نتائج ربع سنوية أفضل من التوقعات رغم تراجع الإيرادات مما أدى إلى ارتفاع سهمها بأكثر من 18%، في تعاملات ما بعد ساعات التداول الرسمية. كما أعلنت الشركة زيادة قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 40 مليار دولار.

وذكرت ميتا، أن إيراداتها زادت خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4% سنويا إلى 17ر32 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي إيراداتها خلال العام الماضي ككل 61ر116 مليار دولار بانخفاض نسبته 1% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون إيرادات ربع سنوية بقيمة 5ر31 مليار دولار.

وتضررت ميتا بقطاعيها الرئيسيين فيسبوك وإنستجرام، بالفعل من تباطؤ سوق الإعلانات عبر الإنترنت خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتراجعت أرباح الشركة ربع السنوية بنسبة 55% إلى 65ر4 مليار دولار.

في الوقت نفسه استمر نمو عدد مستخدمي تطبيقات ميتا. ويبلغ متوسط عدد مستخدمي فيسبوك النشيطين يوميا حوالي ملياري مستخدم، بزيادة قدرها 16 مليون مستخدم خلال ثلاثة أشهر.

من ناحيته، قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي مؤسس شركة ميتا: "مجتمعنا يواصل النمو، وأنا سعيد بالانخراط القوي في مختلف تطبيقاتنا. وصل فيسبوك إلى مستوى ملياري مستخدم نشط يوميا".