محافظ الإسكندرية: محو أمية 40 مواطنًا جديدًا بحى العجمي

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد واصلت إدارة شؤون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية"، حيث تم عقد امتحان فورى لعدد ٤٠ مواطنًا بحي العجمي الذين يجيدون القراءة والكتابة وذلك للوقوف علي مدي قدرتهم ومدي احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الامية واعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم والتي أشرف عليها الأستاذة هدي ابو كليلة رئيس حي العجمي.

هذا وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.