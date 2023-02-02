المغرب: إسبانيا تجدد موقفها الداعم للحكم الذاتي لحل قضية الصحراء

جددت إسبانيا موقفها بشأن قضية الصحراء، الذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بحسب البيان المشترك الصادر فى ختام زيارة سانشيز للمغرب اليوم الخميس.

وجاء في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل الماضي، أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء، بحسب وكالة الانباء المغربية.

وأعربت المغرب وإسبانيا، اليوم الخميس، عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، وأكدا رغبتهما في إثرائها باستمرار.

وبموجب الإعلان المشترك الصادر فى ختام أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب- إسبانيا، أكدت الدولتان الالتزام بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح.

وأكدت الحكومتان تمسكهما بالحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها.

وأعربتا عن إرادتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، حيث يعد مجلس الشراكة المقبل مناسبة هامة في هذا الصدد.

وأكد البلدان عزمهما على تقوية تعاونهما في مجال محاربة الإرهاب، ومواصلة العمل المشترك وفي إطار الأمم المتحدة، من أجل تطوير الجهود الدولية في مجال محاربة الإرهاب وتمويله.

ومن جانب آخر، رحبت إسبانيا بالتعاون العملي الفعال الذي يربطها بالمغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية، والذي تحول إلى نموذج على المستوى الدولي.

وشهدت أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب - إسبانيا، التي عرفت مشاركة وفد إسباني هام وعدد من أعضاء الحكومة المغربية، توقيع نحو عشرين اتفاقية ثنائية في عدد من مجالات التعاون.