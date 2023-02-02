بحث التعاون المصري النمساوي في مجال الاستثمار والتبادل التجاري وتوليد الطاقة

بحث سفير مصر في فيينا محمد الملا، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية- النمساوية سبل تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية واستكشاف آفاق تعزيز التعاون بين مصر والنمسا في المجالات التي تحظى بالاهتمام المشترك لدى الجانبين، بما في ذلك التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاري، وتوليد الطاقة المستدامة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأوضح السفير الملا -في تصريحات صحفي عقب اللقاء- أنه تم التطرق أيضا إلى سبل تعزيز التعاون لمواجهة آثار تغير المناخ والتعاون في المجال التعليمي وتمكين المرأة والشباب.

وأكد استعراض أبرز التطورات ذات الصلة بالتقدم في تلك المجالات في مصر وتناول كيفية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الاستفادة المشتركة.