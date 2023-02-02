انطلقت اليوم الخميس، فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السابع بجامعة سوهاج، الذي تنظمه إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، تحت شعار "نحو الجمهورية الجديدة"، بالمخيم الكشفي بالحرم الجامعي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وصبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية، وحمادة حبارير مدير إدارة الجوالة بالجامعة، والطالب زياد ممدوح قائد المهرجان، ولفيف من عمداء الكليات المشاركة بالمهرجان.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص علي تنفيذ مثل هذه المهرجانات والأنشطة الطلابية المختلفة والتي تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم في البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، وجيل واعٍ لديه انتماء لوطنه.

ووجه الدكتور حسان النعماني، في بداية كلمته شكره لجميع الكليات المشاركة بالمهرجان، والذي يهدف إلى تنمية المهارات اليدوية للطلاب المشاركين بالمهرجان.

كما يتضمن العديد من الأنشطة الخارجية، داعياً الطلاب إلى ضرورة التعاون وترسيخ أواصر الإخاء والصداقة فيما بينهم، وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة.

وهنأ الدكتور عبد الناصر يس جميع الطلاب والوفود المشاركة في المهرجان من داخل وخارج الجامعة، مؤكداً أن مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، ورفع الروح المعنوية للطلاب وتبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة والعمل بروح الفريق.

وأضاف صبري إبراهيم، أن المهرجان يشارك به 17 كلية، وعدد من الطلاب من محبي الحركة الكشفية للمشاهدة والمشاركة في أنشطة المهرجان، والتي تتضمن عدد من المعسكرات الكشفية، التشجير، الدهان والصناعات الخشبية، وحفلات السمر والطهي الخلوي، ويستمر حتي يوم 5 فبراير الجاري، مقدماً شكره لإدارة الجامعة لتقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي لهما قبل انطلاق المهرجان .

وأضاف حمادة حبارير، أن المهرجان بدأ بطابور العرض للكليات المشاركة، حيث رددت الفرق المشاركة قسم الجوالة ببذل أقصى جهدهم نحو الله ونحو الوطن، كما تفقد رئيس الجامعة المقار الكشفية وتعرف على الأنشطة المنفذة بها، في جو يسوده الفرحة والأغاني الوطنية.

جدير بالذكر أن قائد لجنة التحكيم بالمهرجان القائد مصطفى أبو السعود من جامعة بني سويف، والقائد محمد صادق مستشار لجنة التحكيم.