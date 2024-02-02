كشفت تقارير صحفية مستجدات بشأن انتقال محمد صلاح، نجم ليفربول، المحتمل، صوب الدوري السعودي، وسط رغبة مستمرة للظفر بخدماته.

ولا يزال الحديث يتواصل بشأن احتمالية انتقال النجم المصري إلى دوري روشن السعودي، بعدما كانت فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قد شهدت ارتباطًا لاسمه برغبة اتحاد جدة في ضمه.

ورغم أن الرفض القاطع كان جواب إدارة ليفربول، الصيف الماضي، في الرد على العرض السعودي الذي قدم لضم صلاح، إلا أنه لا يزال هناك اهتمامًا بالظفر بخدماته.

ويبدو أن الأمر بات أكثر احتمالية للرحيل صوب الدوري السعودي، بعد إعلان يورجن كلوب، مدرب ليفربول، رحيله عن النادي، بنهاية الموسم الجاري، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة «توك سبورت» البريطانية.

وأوضحت التقارير أن هناك توقعات بشأن احتمالية رحيل محمد صلاح عن ليفربول، إلى الدوري السعودي، الصيف المقبل، بعد رحيل كلوب.

وعلى الرغم أن اسم صلاح ارتبط من قبل، في الصيف الماضي، برغبة الاتحاد في ضمه، إلا أن التقارير تشير إلى أن الهلال سيكون الأقرب للتعاقد معه.

تجدر الإشارة إلى أن عقد محمد صلاح سينتهي في عام 2025، ما يجعل إدارة ليفربول أكثر انفتاحًا لفكرة رحيله بنهاية الموسم الجاري، للحصول على مقابل مالي جراء رحيله.