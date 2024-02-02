صحة غزة: 13 مجزرة راح ضحيتها 112 شهيدا خلال 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و131، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 66 ألفا و287.



وقالت وزارة الصحة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة راح ضحيتها 112 شهيدا و148 مصابا خلال 24 ساعة.



وأشارت إلى أنه: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



تواصل العدوان على مناطق مختلفة بالقطاع



ودمر قصف جوي اسرائيلي، ظهر اليوم منزلا في محيط مدارس العودة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.



ووصل إصابتان لمستشفى ناصر جراء إصابتهما بأعيرة نارية أطلقتها آليات الاحتلال على المواطنين في مخيم خانيونس.



وفي وقت سابق، نسف الاحتلال مربعا سكنيا في قيزان أبو رشوان جنوبي خانيونس.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القصف الإسرائيلي وإطلاق النار، في محيط مستشفى الأمل التابع له في خان يونس، ما يزال مستمرا.



كما أوضح أن مرضى الكلى دخلوا مرحلة الخطر بسبب تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى مع استمرار الحصار.