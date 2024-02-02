مسيرات في الأردن تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

انطلقت مسيرات حاشدة في العاصمة الأردنية عمّان ومختلف محافظات المملكة، اليوم الجمعة، تضامناً مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي، راح ضحيته الالآف من القتلى والجرحى.

وندد المشاركون في المسيرات، والذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني، بالاحتلال واستبداده واستهدافه للمدنيين الأبرياء العزل، ما أدى إلى إرتقاء الآلاف من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما نددوا بالصمت الدولي وازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية، ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية أمام المجازر الإسرائيلية والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية.

وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، استشهد ما لا يقل عن 27131 فلسطينيا وأصيب 66287 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.