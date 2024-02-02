إسماعيل هنية يبحث مع أمين حركة الجهاد الإسلامي المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة

حدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، مطالب المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة.



وأكد هنية، على أنّ دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى "إنهاء العدوان كليًّا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة"، وفق تصريح صحفي أصدره مكتب هنية، أوردته وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية.



وأكد هنية في تواصل مع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن "فصائل المقاومة ستكون مع مصلحة الشعب وحمايته".



واعتبر هنية والنخالة أن "صمود الشعب البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية في معركة (طوفان الأقصى) وما يتعرض له في القدس والضفة وفي كافة أماكن تواجده سوف تحقق لشعبنا الحرية والعودة والاستقلال".



والثلاثاء الماضي، أعلن هنية أن الحركة تلقت مقترحا لوقف إطلاق النار بعد محادثات في باريس وإنها ستدرسه، مضيفا أنه سيزور القاهرة لإجراء مناقشات بشأن هذه المسألة.



وأضاف هنية أن الأولوية لدى حماس هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.



وتطالب حماس بوقف إطلاق النار بشكل كامل كشرط مسبق لأي اتفاق، فيما تتحدث الحكومة الإسرائيلية عن هدنة. كما يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط متزايدة سواء من عائلات المحتجزين أومن أعضاء في ائتلافه الحكومي.