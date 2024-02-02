تراجع عدد جنود الجيش الألماني إلى 181 ألفا و500 جندي

انخفض عدد جنود الجيش الألماني إلى 181 ألفا و500 رجل وامرأة وذلك على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة عدد الأفراد.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أوضحت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة أن هذا العدد الذي تم إحصاؤه في 31 ديسمبر الماضي يقل بمقدار نحو 1500 جندي عامل ومؤقت، بالإضافة إلى المتطوعين مقارنة بما كان عليه قبل عام.

وكان عدد جنود الجيش الألماني بلغ 183 ألفا و50 جنديا في نهاية عام 2022.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن الهدف الرئيسي للجيش كان وسيظل دعم جاهزية الأفراد على المدى البعيد، وأضافت: "نحتاج إلى نساء ورجال مؤهلين وجاهزين للخدمة ومتاحين بأعداد كافية للمهام والتكليفات القادمة".

وتظهر التأثيرات الملحوظة بشكل متزايد للتغييرات الديموجرافية والاجتماعية في جميع مجالات العمل والمهن. وقالت المتحدثة: "تحولت المنافسة السابقة بين الباحثين عن عمل للحصول على وظيفة إلى منافسة بين أرباب العمل على القوى العاملة، خاصة على الكوادر الفنية المتخصصة." مشيرة إلى أن هذا التطور يعكس نفسه أيضا في الجيش الألماني.

وصرحت المتحدثة بأنه تم اتخاذ "مجموعة من التدابير والمبادرات" لزيادة الجاذبية وزيادة المرونة والاستجابة السريعة.