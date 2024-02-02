تقرير: طائرات أمريكية تشن غارات على ريف دير الزور في سوريا

بدأت طائرات حربية أمريكية، مساء اليوم الجمعة، عملياتها باستهداف مواقع للقوات الايرانية والعراقية شرق سوريا.



وقالت مصادر رسمية في محافظة دير الزور شرق سوريا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طائرات حربية أمريكية شنت غارات على مدينتي الميادين والبوكمال شرق سوريا وقد سقط عدد من القتلى والجرحى".



وأكدت المصادر أن "الطائرات الامريكية استهدفت مقرات خالية تقريبا".



كما قالت مصادر محلية في مدينة الميادين لـ (د ب أ) أن "القصف الامريكي طال حيي الحيدرية والشبلي وموقع عين علي جنوب مدينة الميادين كما تعرضت بلدة الهري على الحدود السورية العراقية شرق مدينة البوكمال لقصف صاروخي عنيف".



وأكدت المصادر ان "ثلاثة قتلى سقطوا واصيب 4 أخرون من حراس مزار عين علي وهو مزار يرتاد عليه زوار يتبعون المذهب الشيعي وحتى من أبناء تلك المنطقة".