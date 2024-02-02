أسامة ربيع: قناة السويس تواجه أزمة غير مسبوقة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الأزمة التي تمر بها القناة غير مسبوقة، وذلك على وقع الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» على قناة «on»، مساء الجمعة، أنّ عدد السفن التي عبرت المجرى الملاحي في شهر يناير 1362 سفينة مقارنة بـ2155 سفينة في يناير من العام الماضي، بانخفاض 793 سفينة، بنسبة 36%.



وأوضح أنّ العائد بالدولار كان 804 ملايين دولار في يناير 2023، مقابل 428 مليون دولارفي يناير 2024، بتراجع 376 مليون دولار بنسبة عجز 46%.



ولفت إلى أنّ شركات الشحن تؤكد على الرغم من الأحداث الراهنة، على أنّ قناة السويس هي الطريق الأقصر والأكثر أمانًا مقارنة بكل الطرق الملاحية، وأن رأس الرجاء الصالح طريق بحري غير مستدام.



ونوه بأن هذا الطريق لا توجد به أي خدمات ملاحية على امتداده، كما أنّ الملاحة به صعبة في ظل الأحوال الجو مائية التي تسود في مثل هذا الوقت من العام.



وتشهد حركة الملاحة في البحر الأحمر اضطرابات حادة، جراء الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن التي تقول إنها إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل، وتؤكد أنها لن توقف هذه الهجمات قبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.