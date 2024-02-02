فولكسفاجن تعتزم مضاعفة استثماراتها في البرازيل إلى 16 مليار ريال برازيلي

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاجن استثمار ما يقرب من 16 مليار ريال برازيلي (حوالي 3ر3 مليار يورو) في البلاد بحلول عام 2028، وهو ما يعادل أكثر من ضعف ما كانت الشركة تعتزم استثماره في السوق البرازيلية من قبل.

كانت فولكس فاجن أعلنت في السابق عن خطط لاستثمار نحو 7 مليارات ريال في البرازيل بحلول عام 2026. وأعلنت الشركة الفرعية لفولكس فاجن في البرازيل عن خطط الاستثمار الأحدث اليوم الجمعة.

وتعتزم مجموعة فولكس فاجن إطلاق 16 طرازا جديدا في السوق البرازيلية بحلول عام 2028، بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل، وذلك بحسب ما ذكرته الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فولكس فاجن دو برازيل" سيرو بوسوبوم: "فولكس فاجن كانت العلامة التجارية الأكثر نموا من حيث حجم المبيعات في عام 2023 وقادت أهم فئات سيارات الدفع الرباعي "إس يو في" وسيارات الركاب في البرازيل في العام الماضي"، وأردف بوسوبوم: "الآن، تؤكد فولكس فاجن ثقتها في البرازيل".

وتشمل الطرازات الجديدة شاحنة صغيرة "بيك آب" سيتم تصنيعها في مصنع فولكس فاجن في ساو جوزيه دوس بينهايس، كما سيتم تصنيع سيارة بالكامل في البرازيل في مصنع تاوباتيه. وسيتم تصنيع محرك جديد للسيارات الهجينة في مصنع ساو كارلوس.

وقال بوسوبوم إن الاستثمارات ستكون في البداية موجهة نحو مشاريع لإزالة الكربون من مصانع فولكس فاجن الأربعة في البرازيل.

ووفقا للأرقام الصادرة عن الشركة، زادت مبيعات فولكس فاجن في البرازيل العام الماضي بنسبة 5ر29٪ لتصل إلى 345,039 سيارة.

وبحصة سوقية تبلغ 8ر15٪، تأتي "فولكس فاجن دو برازيل" في المرتبة الثانية بعد العلامة التجارية فيات التابعة لمنافسها ستيلانتيس في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وأوضحت فولكس فاجن أن سيارتها بولو فولكس فاجن كانت الأكثر مبيعا في البرازيل في عام 2023.