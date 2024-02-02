اليونيسف: 17 ألف طفل في غزة يواجهون مصيرا مجهولا بعد فقدان عائلاتهم

كشف المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» عمار عمار، عن وجود 17 ألف طفل ‏في قطاع غزة غير مرافقين لذويهم؛ نتيجة استشهاد معظم أفراد عائلاتهم في الحرب الإسرائيلية على القطاع، ‏قائلا إن المنظمة تواجه صعوبة بالغة في تحديد أماكن هؤلاء الأطفال والوصول إليهم؛ بسبب العمليات العسكرية ‏والقصف المتواصل على الأرض.‏



وأوضح خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن المنظمة تعمل على توفير الدعم النفسي ‏والاجتماعي للأطفال المتضررين من الحرب؛ بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، ‏بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.‏



وأضاف أن المؤشرات تظهر حجم الكارثة التي يعاني منها الأطفال في غزة إذ أن 70 % من ضحايا الحرب من ‏النساء والأطفال، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن 335 ألف طفل دون عمر 5 سنوات يواجهون سوء التغذية ‏الحاد.‏



وأكد أن الأطفال النازحين إلى جنوب قطاع غزة لا يحصلون سوى على 2 لتر من الماء يوميا، موضحا أن الكمية ‏السابقة أقل كثيرًا من الكميات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة.‏



وأوضح أن انتشار الأمراض داخل مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين يفاقم من حدة الأزمة، مضيفا أن قطاع غزة ‏أصبح «أخطر مكان على حياة الأطفال في العالم».‏