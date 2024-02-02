اليونيسف: 17 ألف طفل في غزة يواجهون مصيرا مجهولا بعد فقدان عائلاتهم

كشف المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» عمار عمار، عن وجود 17 ألف طفل في قطاع غزة غير مرافقين لذويهم؛ نتيجة استشهاد معظم أفراد عائلاتهم في الحرب الإسرائيلية على القطاع، قائلا إن المنظمة تواجه صعوبة بالغة في تحديد أماكن هؤلاء الأطفال والوصول إليهم؛ بسبب العمليات العسكرية والقصف المتواصل على الأرض.
وأوضح خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن المنظمة تعمل على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من الحرب؛ بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين فقدوا عائلاتهم، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.
وأضاف أن المؤشرات تظهر حجم الكارثة التي يعاني منها الأطفال في غزة إذ أن 70 % من ضحايا الحرب من النساء والأطفال، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن 335 ألف طفل دون عمر 5 سنوات يواجهون سوء التغذية الحاد.
وأكد أن الأطفال النازحين إلى جنوب قطاع غزة لا يحصلون سوى على 2 لتر من الماء يوميا، موضحا أن الكمية السابقة أقل كثيرًا من الكميات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة.
وأوضح أن انتشار الأمراض داخل مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين يفاقم من حدة الأزمة، مضيفا أن قطاع غزة أصبح «أخطر مكان على حياة الأطفال في العالم».