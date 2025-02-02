صحة غزة: وصول 11 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، وصول 11 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت صحة غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إن 11 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ منهم 9 شهداء تم انتشالهم من استهدافات سابقة، وشهيدان سقطا متأثرين بإصابتهما في وقت سابق، بالإضافة إلى وصول 4 إصابات.

وأضافت أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,498 شهيدًا و111,592 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم طفل، ظهر الأحد، بقصف إسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وبلدة عبسان شرق خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن القصف استهدف مركبة مدنية على شارع الرشيد الساحلي غربي مخيم النصيرات، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات، بينها إصابة خطيرة لطفل.

وقال مستشفى العودة الصحي بالنصيرات، إن طواقم قسم الاستقبال والطوارئ نجحت في إنعاش طفل وصل المشفى في حالة حرجة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية على شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأشار إلى وصول 4 إصابات من ذات المكان.

كما أصيب فلسطينيان جراء إلقاء مُسيَّرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من المواطنين شرقي بلدة عبسان شرق خان يونس.

وأوضحت مصادر محلية أن القنبلة استهدفت جرافة كانت تقوم بفتح طريق في البلدة.

وصباح اليوم، أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، في خروق خرق آخر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي.